Льюис Крокер vs Пэдди Донован. Реванш (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Продолжение скандальной истории обретает безграничные масштабы: в реванше Крокера и Донована на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира IBF в полусреднем весе. Полгода назад их бой закончился спорной дисквалификацией Пэдди, но ирландец подал апелляцию и добился ответного поединка. Теперь цена ошибки стала еще выше, а само противостояние — еще горячее.

