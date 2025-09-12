Льюис Крокер vs Пэдди Донован. Реванш (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыЛьюис Крокер vs Пэдди Донован. Реванш1-й сезонИшмаэль Дэвис vs Каоимхин Агьярко
Продолжение скандальной истории обретает безграничные масштабы: в реванше Крокера и Донована на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира IBF в полусреднем весе. Полгода назад их бой закончился спорной дисквалификацией Пэдди, но ирландец подал апелляцию и добился ответного поединка. Теперь цена ошибки стала еще выше, а само противостояние — еще горячее.