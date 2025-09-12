Льюис Крокер vs Пэдди Донован
Wink
Сериалы
Льюис Крокер vs Пэдди Донован. Реванш
1-й сезон
Льюис Крокер vs Пэдди Донован
2025, Lewis Crocker vs Paddy Donovan 2
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Льюис Крокер vs Пэдди Донован. Реванш (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение скандальной истории обретает безграничные масштабы: в реванше Крокера и Донована на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира IBF в полусреднем весе. Полгода назад их бой закончился спорной дисквалификацией Пэдди, но ирландец подал апелляцию и добился ответного поединка. Теперь цена ошибки стала еще выше, а само противостояние — еще горячее.

Жанр
Спортивный
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг