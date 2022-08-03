Люди воды (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Мурманск
Документальный12+
Сезоны и серии
О сериале
Сериал рассказывает об историях и судьбах рыбаков России. Кто они, рыбаки России? О чем они мечтают? Что читают? В чем хитрость и мудрость их ремесла? Чтобы ответить на эти вопросы, съемочные группы отправляются в Мурманскую, Архангельскую области, на Байкал, в Приморский и Краснодарский края. В Охотском море они станут свидетелями удивительного зрелища — ловли сайры. На Русском Севере, в селе Койда в Архангельской области они познакомятся с секретами рыбалки поморов, а на Байкале увидят ловлю омуля
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- ИИРежиссёр
Ильдар
Измайлов
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- ИВСценарист
Иван
Волонихин
- АКСценарист
Александр
Кузнецов
- ТКСценарист
Тихон
Котрелёв
- АКПродюсер
Алексей
Куренков
- ВКПродюсер
Всеволод
Кущинский
- МЕПродюсер
Мария
Егорова
- СПМонтажёр
Сергей
Петров
- ВЧМонтажёр
Виктор
Чуняев
- АСМонтажёр
Андрей
Сурков
- АКМонтажёр
Александр
Карташов
- ТЛОператор
Тахир
Лебедев
- АЧОператор
Александр
Чубов
- ВИОператор
Василий
Ивашенцев
- МПОператор
Максим
Подосинников