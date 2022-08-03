Люди воды (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Дальний восток
Документальный12+

О сериале

Сериал рассказывает об историях и судьбах рыбаков России. Кто они, рыбаки России? О чем они мечтают? Что читают? В чем хитрость и мудрость их ремесла? Чтобы ответить на эти вопросы, съемочные группы отправляются в Мурманскую, Архангельскую области, на Байкал, в Приморский и Краснодарский края. В Охотском море они станут свидетелями удивительного зрелища — ловли сайры. На Русском Севере, в селе Койда в Архангельской области они познакомятся с секретами рыбалки поморов, а на Байкале увидят ловлю омуля

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

