Любовница. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Любовница
1-й сезон
1-я серия

Любовница (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52018, Miseuteuriseu
Мелодрамы, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о четырёх женщинах, состоящих в запутанных отношениях с мужчинами.

Сериал Любовница 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 IMDb