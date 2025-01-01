Любовь за миллион (сериал, 2025) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Любовь за миллион. Сезон 1. Серия 54
2025, Bonded To Love: My Pretend Boyfriend
Мелодрама18+
Чтобы спасти мать, простая официантка Оливия соглашается на брак с холодным наследником Эдвардом. Их союз — лишь сделка, но страсть вспыхивает неожиданно…
Когда контракт близится к концу, Оливия узнает жуткую правду: Эдвард передает ее своему брату, как вещь! В отчаянии она бежит с помощью его телохранителя. Кто он на самом деле? Нежный влюбленный — или расчетливый монстр? Сможет ли она вырваться из его сети, или их роковая связь сильнее разума?

