Любовь за миллион (сериал, 2025) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Чтобы спасти мать, простая официантка Оливия соглашается на брак с холодным наследником Эдвардом. Их союз — лишь сделка, но страсть вспыхивает неожиданно…

Когда контракт близится к концу, Оливия узнает жуткую правду: Эдвард передает ее своему брату, как вещь! В отчаянии она бежит с помощью его телохранителя. Кто он на самом деле? Нежный влюбленный — или расчетливый монстр? Сможет ли она вырваться из его сети, или их роковая связь сильнее разума?



