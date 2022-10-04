Любовь вне закона (сериал, 2018) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн бесплатно

Любовь вне закона. Сезон 1. Серия 89
Алехандра, Карлос и Рикардо – адвокаты, работающие в одной из самых престижных фирм Мексики. Алехандра и Карлос должны были пожениться, но прямо на свадьбе жениха задерживает полиция по подозрению в убийстве стриптизерши, с которой он изменил своей будущей жене на мальчишнике. Убитая горем Алехандра начинает сближаться с Рикардо, который как раз разводится с супругой, но Карлос готов на многое, чтобы помешать их отношениям.

