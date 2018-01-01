Любовь вне закона. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Любовь вне закона
1-й сезон
9-я серия
8.12018, Por amar sin ley
Драма18+

Любовь вне закона (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алехандра, Карлос и Рикардо – адвокаты, работающие в одной из самых престижных фирм Мексики. Алехандра и Карлос должны были пожениться, но прямо на свадьбе жениха задерживает полиция по подозрению в убийстве стриптизерши, с которой он изменил своей будущей жене на мальчишнике. Убитая горем Алехандра начинает сближаться с Рикардо, который как раз разводится с супругой, но Карлос готов на многое, чтобы помешать их отношениям.

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Страна
Мексика
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 IMDb