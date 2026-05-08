Любовь под гипнозом. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Любовь под гипнозом
2-й сезон
9-я серия
2020, Shi yi Changan: ming yue ji shi you
Мультсериалы, Мелодрама18+
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Любовь под гипнозом (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Принц и принцесса вынуждены связать себя узами брака, чтобы сохранить мир в своих королевствах. Как только принцесса привыкает к новой жизни, против неё и королевской семьи начинают строить заговоры.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Мелодрама, Мультсериалы
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

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