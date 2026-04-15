Любовь, которая меня убила (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Альфа Стивен, могущественный и проклятый, видит в Хейли лишь средство для спасения от смерти. Он берёт её силой, но неожиданно для себя находит в ней то, о чём даже не мечтал, – любовь, способную затмить самую жгучую ненависть. Их мир рушится в одночасье из-за коварства другой женщины. Ослеплённая любовью и беременная, Хейли бежит прочь, чтобы уберечь ребёнка от опасного мира отца. Годы спустя, когда их пути вновь пересекаются, Стивен совершает невозможное, доказывая свою любовь ценою всего. Теперь выбор за ней: простить и принять эту испепеляющую страсть или навсегда отвернуться от человека, который стал и её проклятием, и её судьбой.



