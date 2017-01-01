Люблю тебя любую. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Люблю тебя любую
1-й сезон
2-я серия

Люблю тебя любую (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22017, Люблю тебя любую. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сёстры, Наталья и Лариса, любительницы спорить. В одном из споров ставкой становится половина магазина, принадлежащего обеим сестрам. А предметом спора - убежденность Натальи в своем умении «выдрессировать» любого мужчину. Мужчиной, который должен пригласить Наталью замуж, по воле Ларисы становится обыкновенный дворник Николай. Лариса точно знает, что сестра ненавидит Николая с первого взгляда...

Сериал Люблю тебя любую 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг