Люблю тебя любую (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сёстры, Наталья и Лариса, любительницы спорить. В одном из споров ставкой становится половина магазина, принадлежащего обеим сестрам. А предметом спора - убежденность Натальи в своем умении «выдрессировать» любого мужчину. Мужчиной, который должен пригласить Наталью замуж, по воле Ларисы становится обыкновенный дворник Николай. Лариса точно знает, что сестра ненавидит Николая с первого взгляда...



