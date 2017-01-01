Люблю тебя любую (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЛюблю тебя любую1-й сезон1-я серия
2017, Люблю тебя любую. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама 12+
Сёстры, Наталья и Лариса, любительницы спорить. В одном из споров ставкой становится половина магазина, принадлежащего обеим сестрам. А предметом спора - убежденность Натальи в своем умении «выдрессировать» любого мужчину. Мужчиной, который должен пригласить Наталью замуж, по воле Ларисы становится обыкновенный дворник Николай. Лариса точно знает, что сестра ненавидит Николая с первого взгляда...
