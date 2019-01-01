Любимый зять 2.0. Серия 10
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Любимый зять 2.0
1-й сезон
10-я серия

Любимый зять 2.0 (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.62019, Jamai 2.0
Драмы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Романтический триллер является продолжением популярного телесериала Любимый зять. Мать Рошни, Дурга Деви, владеет сетью ночных клубов и обладает безграничной властью над жизнью ночного города. Жизнь семьи ДИ.ДИ. круто меняется, когда на горизонте появляется Сид, человек с темным прошлым.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

5.4 IMDb