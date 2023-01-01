Любимый зять 2.0 (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Jamai 2.0 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 4
- 18+30 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
Любимый зять 2.0
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Романтический триллер является продолжением популярного телесериала Любимый зять. Мать Рошни, Дурга Деви, владеет сетью ночных клубов и обладает безграничной властью над жизнью ночного города. Жизнь семьи ДИ.ДИ. круто меняется, когда на горизонте появляется Сид, человек с темным прошлым.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
5.4 IMDb