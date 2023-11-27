Главная
ТВ-каналы
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Вход | Регистрация
Wink
Детям
Лука и волшебный театр
1-й сезон
4-я серия
9.3
2021, Kristiania magiske tivolitheater
Семейный
6+
Смотреть трейлер
Эта серия пока недоступна
Добавить
в избранное
Поделиться
с друзьями
Загрузить
на устройство
Лука и волшебный театр (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Страна
Норвегия
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19
Рейтинг
9.3
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
8.7
КиноПоиск
7.4
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Лука и волшебный театр»
АК
Атле
Кнудсен
Режиссёр
ВС
Вегард
Странд Эйде
Актёр
ЛЭ
Лена
Эллингсен
Актриса
СК
Сигрид
Кандаль Гусьорд
Актриса
ЧИ
Четиль
Индрегард
Сценарист
АК
Атле
Кнудсен
Сценарист
МЛ
Мадс
Локен
Сценарист