Лука и волшебный театр (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Многосерийная семейная сказка из Норвегии о мальчике, который встал на защиту театра, где впервые почувствовал себя как дома.



Начало XX века. Добрый и отзывчивый мальчик Лука бродит по улицам города Кристиания в поисках еды и денег. Из родных у него остался только отец, и им приходится прилагать все усилия, чтобы прокормить себя. Лука регулярно подвергается издевательствам уличных хулиганов из-за того, что ходит на самодельных костылях. И вот однажды, скрываясь от обидчиков, он попадает на карнавал, где нашел свое пристанище необычный театр, в котором выступают артисты всех мастей и даже дети. Здесь Лука впервые за долгое время чувствует, что его принимают и любят таким, какой он есть. Однако вскоре он узнает, что в канун Рождества это место может навсегда закрыться, и теперь готов на все, чтобы его спасти.



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