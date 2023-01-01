Лука и волшебный театр (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+20 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 1
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 2
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 3
- 0+20 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 4
- 0+19 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 5
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 6
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 7
- 0+21 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 8
- 0+20 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 9
- 0+20 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 10
- 0+20 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 11
- 0+22 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 12
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 13
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 14
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 15
- 0+19 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 16
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 17
- 0+19 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 18
- 0+18 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 19
- 0+19 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 20
- 0+16 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 21
- 0+17 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 22
- 0+16 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 23
- 0+24 мин
Лука и волшебный театр
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
Многосерийная семейная сказка из Норвегии о мальчике, который встал на защиту театра, где впервые почувствовал себя как дома.
Начало XX века. Добрый и отзывчивый мальчик Лука бродит по улицам города Кристиания в поисках еды и денег. Из родных у него остался только отец, и им приходится прилагать все усилия, чтобы прокормить себя. Лука регулярно подвергается издевательствам уличных хулиганов из-за того, что ходит на самодельных костылях. И вот однажды, скрываясь от обидчиков, он попадает на карнавал, где нашел свое пристанище необычный театр, в котором выступают артисты всех мастей и даже дети. Здесь Лука впервые за долгое время чувствует, что его принимают и любят таким, какой он есть. Однако вскоре он узнает, что в канун Рождества это место может навсегда закрыться, и теперь готов на все, чтобы его спасти.
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