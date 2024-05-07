Ложа 49 (сериал, 2018) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Бывший серфер пытается оправиться после смерти отца и вступает в братский орден. Абсурдистское драмеди о важности человеческих отношений от Пола Джаматти.



Шон Дадли, которого все называют Дад, хоть и неудачник по жизни, но непробиваемый оптимист. Однако последний год все-таки был для него не очень простым. В путешествии его укусила ядовитая змея, а потом он потерял отца. Волей случая Дад попадает в калифорнийский орден, где ему предлагают много бесплатного пива, поддержку и дружбу, а также странноватую философию с уклоном в алхимию. Все это неожиданно помогает ему справиться со страхами и вновь обрести надежду на то, что он сможет найти свой путь.



