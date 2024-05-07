Ложа 49 (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 8
- 18+42 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Ложа 49
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Бывший серфер пытается оправиться после смерти отца и вступает в братский орден. Абсурдистское драмеди о важности человеческих отношений от Пола Джаматти.
Шон Дадли, которого все называют Дад, хоть и неудачник по жизни, но непробиваемый оптимист. Однако последний год все-таки был для него не очень простым. В путешествии его укусила ядовитая змея, а потом он потерял отца. Волей случая Дад попадает в калифорнийский орден, где ему предлагают много бесплатного пива, поддержку и дружбу, а также странноватую философию с уклоном в алхимию. Все это неожиданно помогает ему справиться со страхами и вновь обрести надежду на то, что он сможет найти свой путь.
Как герою удастся преодолеть кризис? Смотрите сериал «Ложа 49» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Джейк
Шрейер
- РАРежиссёр
Рэндолл
Айнхорн
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- Актёр
Уайатт
Рассел
- Актёр
Брент
Дженнингс
- СКАктриса
Соня
Кэссиди
- ЛЭАктриса
Линда
Эмонд
- Актёр
Дэвид
Паскуэзи
- ЭААктёр
Эрик
Аллан Крамер
- НУАктёр
Нджема
Уильямс
- ДГАктёр
Джимми
Гонсалес
- АБАктриса
Авис-Мари
Барнс
- ДУАктёр
Дэвид
Ури
- ЭССценарист
Энди
Сьяра
- ПОСценарист
Питер
Око
- ДКПродюсер
Дэниэл
Кэри
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- ДВМонтажёр
Дженнифер
Ван Готем
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- КММонтажёр
Крис
Маккалеб
- ШСМонтажёр
Шеридан
Сотело
- ГБОператор
Гленн
Браун