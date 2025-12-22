Лоуренс Околи vs Эбенезер Тетте (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший чемпион мира Лоуренс Околи возглавляет большой вечер бокса в Нигерии – стране происхождения его предков. Британец узнал имя соперника всего за неделю до поединка, им станет ганец Эбенезер Тетте, который неоднократно дрался со статусными бойцами, но всем досрочно проиграл – Даниэлю Дюбуа, Диллиану Уайту и Фрейзеру Кларку. Мотивация Околи наверняка сыграет определяющую роль в противостоянии.

