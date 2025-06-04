Лопес против Лопеса. Сезон 1. Серия 1
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Лопес против Лопеса (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Лопес против Лопеса. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Джорджа Лопеса уже взрослая дочь, которой он все время дает непрошеные советы по воспитанию сына.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма

Рейтинг

6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лопес против Лопеса»