Лидия и Ландыш (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Лидия и Ландыш. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Из-за проблем со здоровьем Ландыш росла под особой опекой, окружённая заботой и любовью обеспеченных родителей Альбины и Руслана Абдуловых. Однажды вертолет, на котором Руслан летел с друзьями на охоту, потерпел крушение, найти его не могут. Конкуренты Абдулова начинают бороться за его бизнес. Ландыш так переживает, что у нее резко ухудшается здоровье. Врач советует Альбине нанять сиделку и рекомендует Лиду Звонареву. Со временем Лида и Ландыш становятся близкими подругами, но они даже не подозревают, что их связывает многолетняя тайна.

Россия
Мелодрама
51 мин / 00:51

