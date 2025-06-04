Личное дело (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В тихом городке находят труп подростка. Колоритный детектив «Личное дело» — сериал, ставший хитом в Португалии.



В городском парке у пруда обнаружено тело молодого человека. Опознать его удается не сразу из-за побоев и отсутствия документов. Поэтому судье города Ане, чей сын Давид не ночевал дома, приходится сильно понервничать. К счастью, ее опасения не подтверждаются. Женщина узнает, что ее коллега-обвинитель хорошо знал убитого и относился к нему как к племяннику, а ее сын учился с ним в одном классе. Смерть мальчика не просто потрясает жителей маленького города, но и затрагивает многих напрямую, и Ана не исключение. Судья, всегда честно служившая правосудию, в этот раз столкнется с неожиданной моральной дилеммой, которую будет не так просто разрешить. Возможное участие в деле ее близких людей делает его слишком личным.



Кто совершил преступление и как ход расследования отразится на жизни судьи?


