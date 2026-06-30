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ЧМ-2026
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Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
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Бесплатно
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Wink
Катарина Валленштайн
Катарина Валленштайн
Catarina Wallenstein
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Карьера
Актриса
Дата рождения
23 августа 1986 г.
(39 лет)
Фильмография
Все
Актриса
Актриса
8.2
Личное дело
2022