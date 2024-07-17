Личная жизнь вещей (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+13 мин
Личная жизнь вещей
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
О сериале
Вещи как и люди – очень многолики. И каждой из них собственная судьба. В документальном цикле смотрите сюжеты о вещах, которые мы используем в повседневной жизни и порой даже не задумываемся о том, какими незаменимыми они являются. В каждом выпуске услышите историю тех предметов, которыми ежедневно пользуемся.
Например, рассказ о судьбе самой популярной одежды современности – джинсах и о звездах, которым джинсы помогали вершить историю. Или рассказ о самой стильной, элегантной и соблазнительной вещице, которая есть в косметичке каждой дамы, и о знаменитостях, в судьбе которых губная помада оставила яркий след. Или рассказ о судьбе самой возвышенной и роковой вещи современного интерьера – люстре и о знаменитостях, в жизни которых люстра оставила яркий след. Или рассказ о кольцах, которые вошли в историю благодаря своим звездным владельцам и о звездах, которые жить не могли без своих колец. В выпусках смотрите истории часов, зеркала, пудры, посуды, духов, парика, очков, мыла, туфель и др.