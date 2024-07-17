Вещи как и люди – очень многолики. И каждой из них собственная судьба. В документальном цикле смотрите сюжеты о вещах, которые мы используем в повседневной жизни и порой даже не задумываемся о том, какими незаменимыми они являются. В каждом выпуске услышите историю тех предметов, которыми ежедневно пользуемся.



Например, рассказ о судьбе самой популярной одежды современности – джинсах и о звездах, которым джинсы помогали вершить историю. Или рассказ о самой стильной, элегантной и соблазнительной вещице, которая есть в косметичке каждой дамы, и о знаменитостях, в судьбе которых губная помада оставила яркий след. Или рассказ о судьбе самой возвышенной и роковой вещи современного интерьера – люстре и о знаменитостях, в жизни которых люстра оставила яркий след. Или рассказ о кольцах, которые вошли в историю благодаря своим звездным владельцам и о звездах, которые жить не могли без своих колец. В выпусках смотрите истории часов, зеркала, пудры, посуды, духов, парика, очков, мыла, туфель и др.

