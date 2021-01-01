Лгуньи со свечами (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
О сериале
Турецкая адаптация американской остросюжетной драмы «Любовницы». История четырех подруг, каждая из которых вынуждена справляться со сложностями в жизни. У Элиф — маленькая дочь, а муж погиб в автокатастрофе два года назад. Джейда — организаторка свадеб, не верящая в долгие отношения. Она ухаживает за больным отцом, который постепенно забывает даже свою дочь. Мелиха — психотерапевтка, чья жизнь полностью меняется, когда на прием приходит новый молодой клиент. Шебнем старается угодить всем, в особенности —своему мужу, но уже долго не может забеременеть. Знакомство Элиф с Якупом, отцом школьной подруги ее дочери, повлияет на всех четверых. Как именно — узнаете, посмотрев сериал «Лгуньи со свечами» в видеосервисе Wink онлайн.
