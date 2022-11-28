Лгуньи со свечами. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Лгуньи со свечами
1-й сезон
2-я серия
8.32021, Yalancilar Ve Mumlari
Драма, Мелодрама18+

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Лгуньи со свечами (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Турецкая адаптация американской остросюжетной драмы «Любовницы». История четырех подруг, каждая из которых вынуждена справляться со сложностями в жизни. У Элиф — маленькая дочь, а муж погиб в автокатастрофе два года назад. Джейда — организаторка свадеб, не верящая в долгие отношения. Она ухаживает за больным отцом, который постепенно забывает даже свою дочь. Мелиха — психотерапевтка, чья жизнь полностью меняется, когда на прием приходит новый молодой клиент. Шебнем старается угодить всем, в особенности —своему мужу, но уже долго не может забеременеть. Знакомство Элиф с Якупом, отцом школьной подруги ее дочери, повлияет на всех четверых. Как именно — узнаете, посмотрев сериал «Лгуньи со свечами» в видеосервисе Wink онлайн.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb