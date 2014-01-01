Летний фреш (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как стать самой красивой, здоровой и стильной? Что есть летом, чтобы не готовить долго и не поправляться? Как сделать в своем огороде траву зеленее? 4 рубрики от 4 ведущих – масса бесценных советов на все случаи жизни всего за полчаса. Как провести лето с пользой, расскажут стройная красавица, диджей радио Energy Екатерина Лопарева, модная певица, солистка «5sta family» Юлианна Караулова, один из самых известных кондитеров Москвы Михаил Мурзин и звезда «Домашнего» Евгений Рыбов. Каждый выпуск программы – новая тема: морской бриз, летний дождь, ромашка, яблоки, жара, фиалки и все, что связано с летом. Екатерина Лопарева в рубрике «Красота и здоровье» научит эффективным силовым упражнениям для поддержания фигуры, поделится секретом полезных масок для лица и другими рецептами красоты. Михаил Мурзин в рубрике «Кулинария» покажет, как приготовить легкий салат, сделать летний коктейль или удивить всех молекулярной кухней. В качестве бонуса — хитрости и секреты летних блюд. Юлианна Караулова в рубрике «Мода и стиль» расскажет о том, что и куда можно носить летом, как правильно сочетать и подбирать одежду по типу фигуры. А в рубрике «Дачный декор» Евгений Рыбов покажет, как легко и быстро создать удивительный интерьер на даче, и обязательно даст садоводам парочку полезных советов.



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