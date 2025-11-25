Лествица (сериал, 2021) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Лествица. Сезон 1. Серия 30
9.72021, Лествица. Сезон 1. Серия 30
Документальный16+

Это написанная пятнадцать веков назад инструкция восхождения на Небо.
Её автор – игумен монастыря на Синайской горе святой Иоанн Лествичник.
30 серий проекта – это 30 ступеней его «Лествицы», т.е. лестницы:

Отречение от мира, беспристрастие, странничество, послушание, покаяние, память о смерти, плач, безгневие и кротость, памятозлобие, злословие и клевета, молчание, ложь, уныние и ленность, чревоугодие, целомудрие, сребролюбие, нестяжание, нечуствие, малый сон, телесное бдение, боязливость, тщеславие, гордыня, кротость, смиренномудрие, рассуждение помыслов, безмолвие души и тела, молитва, бесстрастие, вера-надежда-любовь.

Протоиерей Игорь Фомин и Борис Корчевников постарались сделать в этом проекте то же, что что сделал святой Иоанн Лествичник – нырнули следом за ним в глубины знания о человеке, о том, как устроена его душа, психология, его природа, как идет борьба с грехом и как одерживается победа в этой невидимой постоянной брани.

Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Чтобы стать святым.

