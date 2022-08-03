Леонардо. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Леонардо
1-й сезон
2-я серия
9.32021, Leonardo
Драма, Биография18+

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Леонардо (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Байопик о легендарном Леонардо да Винчи – в красивых исторических декорациях, с Эйданом Тернером, Фредди Хаймором и детективной интригой. Известный художник, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи в тюрьме – его обвиняют в убийстве своей музы Катерины де Кремоны. Теперь знаменитости эпохи Возрождения предстоит пройти множество допросов, во время которых Леонардо вспомнит свою молодость, учебу у Андреа дель Верроккьо во Флоренции, стремительно развивающуюся карьеру и отношения с Катериной, ставшие для него роковыми. Какие тайны хранит в себе разум гения, узнаете из сериала 2021 года «Леонардо», посмотрев его онлайн на Wink.

Страна
США, Испания, Италия, Франция, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Леонардо»