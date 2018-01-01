Леонардо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.32021, Leonardo 8 серий
Драма, Исторический18+
Байопик о легендарном Леонардо да Винчи – в красивых исторических декорациях, с Эйданом Тернером, Фредди Хаймором и детективной интригой. Известный художник, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи в тюрьме – его обвиняют в убийстве своей музы Катерины де Кремоны. Теперь знаменитости эпохи Возрождения предстоит пройти множество допросов, во время которых Леонардо вспомнит свою молодость, учебу у Андреа дель Верроккьо во Флоренции, стремительно развивающуюся карьеру и отношения с Катериной, ставшие для него роковыми. Какие тайны хранит в себе разум гения, узнаете из сериала 2021 года «Леонардо», посмотрев его онлайн на Wink.
СтранаСША, Франция, Италия, Великобритания, Испания
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Дэниэл
Персивал
- АКРежиссёр
Алексис
Кэхилл
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- МДАктриса
Матильда
Де Анджелис
- ККАктёр
Карлос
Куэвас
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- АДАктёр
Антонио
Де Маттео
- АСАктёр
Алессандро
Спердути
- МДАктёр
Массимо
Де Сантис
- ФПАктёр
Флавио
Паренти
- ФССценарист
Фрэнк
Спотниц
- ЛФМонтажёр
Лоренцо
Фанфани
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- АТМонтажёр
Адам
Тротман
- АПОператор
Алессандро
Пеши