Леонардо
Wink
Сериалы
Леонардо
9.32021, Leonardo 1 сезон
Драмы, Исторические18+

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Леонардо (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о легендарном Леонардо да Винчи – в красивых исторических декорациях, с Эйданом Тернером, Фредди Хаймором и детективной интригой. Известный художник, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи в тюрьме – его обвиняют в убийстве своей музы Катерины де Кремоны. Теперь знаменитости эпохи Возрождения предстоит пройти множество допросов, во время которых Леонардо вспомнит свою молодость, учебу у Андреа дель Верроккьо во Флоренции, стремительно развивающуюся карьеру и отношения с Катериной, ставшие для него роковыми. Какие тайны хранит в себе разум гения, узнаете из сериала 2021 года «Леонардо», посмотрев его онлайн на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Леонардо»

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