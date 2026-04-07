WinkСериалыЛегенды и мифы3-й сезон6-я серия
8.82026, Легенды и мифы. Сезон 3. Серия 6
Документальный18+
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Легенды и мифы (сериал, 2026) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 1
- 18+49 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 2
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 3
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 4
- 18+49 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 5
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 6
- 18+47 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 7
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 8
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 9
- 18+49 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 10
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 11
- 18+47 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 12
- 18+48 мин
Легенды и мифы
Сезон 3 Серия 13
О сериале
Документальный проект «Легенды и мифы».
Ведущий программы Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.
Глубокое погружение в разные исторические эпохи, элементы игрового кино, удивительные находки и сенсационные открытия.
Программа «Легенды и мифы» докажет — многое из того, что принято считать вымыслом, происходило на самом деле!