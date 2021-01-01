Ледяная бездна (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Ледяная бездна. Сезон 2. Серия 2
8.52021, Ледяная бездна. Сезон 2. Серия 2
Боевик, Триллер18+
О сериале

Детектив пытается найти виновного в череде странных смертей, потрясших маленький финский город, пока его личная жизнь трещит по швам. Нуар «Ледяная бездна» — сериал по мотивам книжного бестселлера Кристиана Рённбака о расследованиях Антти Хауталехто.

Маленький городок Борго с нетерпением ждет Рождества. В местную полицию переводят нового сотрудника, у которого мало опыта в ловле преступников и серьезные проблемы с управлением гневом. Тем временем в расположенной поблизости реке каждую неделю начинают находить утопленников со следами насильственной смерти. Детектив Антти Хауталехто начинает расследовать эти смерти, но не спешит приписывать вину новенькому стажеру, бывшему военному ныряльщику: он уверен, что дело гораздо сложнее, чем кажется.

Кто стоит за серийными убийствами, расскажет финский детектив «Ледяная бездна» 2021 года. Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Финляндия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 IMDb

