WinkСериалыЛеди на миллион1-й сезон6-я серия
Леди на миллион (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
5.72013, Леди на миллион. Сезон 1. Серия 6
Документальный18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+51 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Леди на миллион
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Когда мы говорим о Леди на миллион — мы вспоминаем об Одри Хепберн, принцессе Диане, Жаклин Кеннеди. Никто и никогда не измерял их в денежном эквиваленте. Возможно, у кого-то из них и был миллион, но для всех они были, прежде всего, Леди до кончиков пальцев. Впрочем, времена и эталоны давно изменились. И вот уже другие красавицы готовы примерить на себя этот титул. Так какую же цену приходится платить богатым женщинам, чтобы стать Леди на миллион? Они богаты, успешны и красивы. Их любит глянец, и для них открыты любые возможности! Кто они? О чем думают? Чем живут? И как любят? Ответы – в документальном цикле «Леди на миллион».