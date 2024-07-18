Когда мы говорим о Леди на миллион — мы вспоминаем об Одри Хепберн, принцессе Диане, Жаклин Кеннеди. Никто и никогда не измерял их в денежном эквиваленте. Возможно, у кого-то из них и был миллион, но для всех они были, прежде всего, Леди до кончиков пальцев. Впрочем, времена и эталоны давно изменились. И вот уже другие красавицы готовы примерить на себя этот титул. Так какую же цену приходится платить богатым женщинам, чтобы стать Леди на миллион? Они богаты, успешны и красивы. Их любит глянец, и для них открыты любые возможности! Кто они? О чем думают? Чем живут? И как любят? Ответы – в документальном цикле «Леди на миллион».

