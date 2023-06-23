8.42015, Bear Grylls: Mission Survive
ТВ-шоу, Приключения16+
Эта серия пока недоступна
Курс выживания с Беаром Гриллсом (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Команде знаменитостей предстоят испытания, которых у них еще не было. В путешествии по тропическим лесам Коста-Рики будет все: преодоление водопадов и стремительных порогов, борьба с трясиной и поедание крыс и скорпионов. Но речь пойдет не только о выживании.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу, Приключения
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТХРежиссёр
Том
Хатчингс
- РТРежиссёр
Робин
Трамп
- БГАктёр
Беар
Гриллс
- МХАктриса
Меган
Хайн
- КХАктриса
Келли
Холмс
- ДАктриса
Джамелия
- ВУАктриса
Вог
Уильямс
- ТРАктёр
Том
Розенталь
- ШСАктриса
Шеридан
Смит
- АСАктриса
Алекс
Скотт
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- Актёр
Лоуренс
Фокс
- БГСценарист
Беар
Гриллс
- ДШСценарист
Делберт
Шупман
- ТХПродюсер
Том
Хатчингс
- ДШПродюсер
Делберт
Шупман
- КБПродюсер
Крэйг
Блэкхёрст
- ЧСМонтажёр
Чарли
Смедли
- ЭУКомпозитор
Эдвард
Уайт