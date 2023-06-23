Курс выживания с Беаром Гриллсом. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Курс выживания с Беаром Гриллсом
1-й сезон
1-я серия
8.42015, Bear Grylls: Mission Survive
ТВ-шоу, Приключения16+

Эта серия пока недоступна

Курс выживания с Беаром Гриллсом (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Команде знаменитостей предстоят испытания, которых у них еще не было. В путешествии по тропическим лесам Коста-Рики будет все: преодоление водопадов и стремительных порогов, борьба с трясиной и поедание крыс и скорпионов. Но речь пойдет не только о выживании.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу, Приключения
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Курс выживания с Беаром Гриллсом»