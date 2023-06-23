Курс выживания с Беаром Гриллсом (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Команде знаменитостей предстоят испытания, которых у них еще не было. В путешествии по тропическим лесам Коста-Рики будет все: преодоление водопадов и стремительных порогов, борьба с трясиной и поедание крыс и скорпионов. Но речь пойдет не только о выживании.



