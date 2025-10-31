Кумир. Смертельное притяжение. Сезон 1. Серия 55
Wink
Сериалы
Кумир. Смертельное притяжение
1-й сезон
55-я серия

Кумир. Смертельное притяжение (сериал, 2023) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн

2023, Become The Idol Crazy Beach
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После загадочной гибели сестры-звезды, Келли проникает в гламурный и опасный ночной клуб «Crazy Beach». Под маской посетителя она ищет ответы, но находит запретную страсть, запутанные интриги и шокирующие тайны закулисья. Сможет ли она раскрыть правду, не потеряв себя в мире, где у каждого есть своя скрытая цель? Окунитесь в историю о силе сестринской любви, роковых страстях и опасном расследовании, где никому нельзя доверять.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг