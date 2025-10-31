Кумир. Смертельное притяжение (сериал, 2023) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

После загадочной гибели сестры-звезды, Келли проникает в гламурный и опасный ночной клуб «Crazy Beach». Под маской посетителя она ищет ответы, но находит запретную страсть, запутанные интриги и шокирующие тайны закулисья. Сможет ли она раскрыть правду, не потеряв себя в мире, где у каждого есть своя скрытая цель? Окунитесь в историю о силе сестринской любви, роковых страстях и опасном расследовании, где никому нельзя доверять.

