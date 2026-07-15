Культура для всех. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Культура для всех
1-й сезон
4-я серия
2025, Культура для всех. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу, Образовательные12+
Серия в подписке «PREMIER»

Культура для всех (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждый выпуск посвящен отдельной теме, которую молодой эксперт раскрывает популярному блогеру. Затем лидер мнений должен сделать доклад и защитить его перед ведущими шоу.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Образовательные
Время
28 мин / 00:28

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