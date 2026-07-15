2025, Культура для всех. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу, Образовательные12+
Серия в подписке «PREMIER»
Культура для всех (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 1
- 12+25 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 2
- 12+28 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 3
- 12+29 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 4
- 12+31 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 5
- 12+27 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 6
- 12+26 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 7
- 12+25 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 8
- 12+25 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 9
- 12+26 мин
Культура для всех
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Каждый выпуск посвящен отдельной теме, которую молодой эксперт раскрывает популярному блогеру. Затем лидер мнений должен сделать доклад и защитить его перед ведущими шоу.