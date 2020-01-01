Кулинарный поединок с Джейми Оливером (сериал, 2020) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн
2020, Jamie and Jimmy's Food Fight Club
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Джейми Оливер и Джимми Доэрти дружат со школьной скамьи. Оба всегда любили вкусно поесть. Теперь, когда они оба повзрослели и вернулись в родной Эссекс, они открыли небольшое кафе.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb