Кукутики. Караоке (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каждый день герои вместе с юными зрителями учатся быть добрыми, ответственными, з�аботливыми, быть смелыми, любить учeбу и внимательно относиться к окружающим. А если к полезным урокам добавить песни, учиться становится вдвойне веселее!



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