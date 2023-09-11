Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб Фуггер, его дядя, банкир и предприниматель. Фуггер мечтает захватить контроль над добычей меди и серебра в Германии, а все люди для него — лишь марионетки, которых надо удачно дергать за ниточки, если хочешь преуспеть. Ричард взрослеет, и жажда мести растет внутри него тоже.

