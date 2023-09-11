Кукловоды (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.42017, Die Puppenspieler
Драма, Приключения18+
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О сериале
Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб Фуггер, его дядя, банкир и предприниматель. Фуггер мечтает захватить контроль над добычей меди и серебра в Германии, а все люди для него — лишь марионетки, которых надо удачно дергать за ниточки, если хочешь преуспеть. Ричард взрослеет, и жажда мести растет внутри него тоже.
СтранаГермания, Чехия
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РКРежиссёр
Райнер
Кауфман
- ХКАктёр
Херберт
Кнауп
- СААктёр
Саша
Александр Гершак
- ХВАктриса
Хелен
Войгк
- ВСАктриса
Вероника
Страпкова
- ФМАктёр
Филипп
Моог
- РБАктёр
Райнер
Бок
- ЯМАктёр
Ян
Мессутат
- БШАктёр
Бернхард
Шюц
- ЙААктёр
Йоханнес
Алльмайер
- КРСценарист
Катрин
Рихтер
- ТКСценарист
Таня
Кинкель
- МАПродюсер
Матиас
Адлер
- ШХПродюсер
Штефани
Хекнер
- ЛБХудожница
Лусия
Батес
- КСКомпозитор
Карим
Себастьян Элиас