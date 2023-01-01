Кукловоды
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Кукловоды (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Die Puppenspieler 1 сезон
Драмы, Приключения18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Германия, 1484 год. В Европе начинается эпоха Просвещения. Но инквизиция все еще держит народ в железном кулаке. Зобейду Арцт, сарацинку с черкесской кровью, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. Ее сыну, 12-летнему Ричарду Фоллу, тоже угрожала опасность, но его спасает Якоб Фуггер, его дядя, банкир и предприниматель. Фуггер мечтает захватить контроль над добычей меди и серебра в Германии, а все люди для него — лишь марионетки, которых надо удачно дергать за ниточки, если хочешь преуспеть. Ричард взрослеет, и жажда мести растет внутри него тоже.

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Рейтинг

5.3 IMDb