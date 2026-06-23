Гигантское событие в мировом боксе. Со спортивной точки зрения этот бой уверенно входит в список лучших за последние месяцы. 23-летний Ксандер Зайас из Пуэрто-Рико – самый молодой объединенный чемпион мира, который постоянно соглашается драться с сильнейшими. И неизменно выигрывает. Вот и теперь соперником станет абсолютный доминатор, непобедимый нокаутер и бывший владелец двух мировых титулов в полусреднем весе – бесподобный Джарон Эннис. Американца до сих пор принято недооценивать, но пояса в еще одном дивизионе должны подбросить его куда-то совсем близко к рейтингу лучших в мире независимо от категории. Идеально подобранные оппоненты, запредельная мощь, статус короля первого среднего веса на кону – даже сложно поверить, что такую битву правда организовали.

