Кровные (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

О сериале
Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb