Кровные
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Кровные
7.92021, Bloods 2 сезона
Комедии18+

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Кровные (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb