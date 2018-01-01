Wink
Кровные
2-й сезон

Кровные (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

7.92022, Bloods 5 серий
Комедия18+

О сериале

Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb