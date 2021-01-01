Кровные. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Кровные
1-й сезон
2-я серия
7.92021, Bloods
Комедии18+

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Кровные (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb