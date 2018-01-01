Крик о помощи. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Крик о помощи
1-й сезон
2-я серия
8.11988, Крик о помощи. Сезон 1. Серия 2
Драма0+

Крик о помощи (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Учащийся ПТУ Антон Коломийцев за крупную сумму берет на себя вину другого. Когда он попадает в тяжелую ситуацию, никто из «приятелей» и не пытается придти к нему на помощь.

Сериал Крик о помощи 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb