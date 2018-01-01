WinkСериалыКрик о помощи1-й сезон2-я серия
8.11988, Крик о помощи. Сезон 1. Серия 2
Драма0+
Крик о помощи (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Учащийся ПТУ Антон Коломийцев за крупную сумму берет на себя вину другого. Когда он попадает в тяжелую ситуацию, никто из «приятелей» и не пытается придти к нему на помощь.
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb